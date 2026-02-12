Super League: Thoune continue de gagner

Thoune a encore augmenté son avance en tête de la Super League. En conclusion de la 24e journée ...
Photo: KEYSTONE/ANTHONY ANEX

Thoune a encore augmenté son avance en tête de la Super League. En conclusion de la 24e journée, les Bernois ont battu le Lausanne-Sport 5-1, un score quand même bien trompeur.

Les hommes de Mauro Lustrinelli ont assommé le LS en moins de deux minutes. Le temps pour Valmir Matoshi (22 ans) d'inscrire son premier doublé en Super League (20e/21e).

Les visiteurs ont repris espoir juste avant la pause grâce à Janneh, auteur d'un superbe but. Ils ont ensuite souvent dominé dans le jeu, mais sans parvenir à égaliser malgré plusieurs occasions. Thoune a fait le dos rond avant de se mettre à l'abri grâce à Reichmuth (71e), Rastoder (86e) et Bertone (94e/penalty).

Avec désormais treize points d'avance sur Saint-Gall et Lugano, Thoune peut voir venir. Le club de l'Oberland - qui reste sur sept succès consécutifs - pourrait bien aller décrocher un sacre inattendu un an après avoir rejoint l'élite...

Le LS, quant à lui, reste à quatre longueurs de la sixième place occupée par les Young Boys. Le derby dominical contre Servette vaudra cher dans la lutte pour la barre.

Belle affaire pour Sion

Dans cette optique, le FC Sion a effectué une superbe opération en s'imposant 2-0 à Tourbillon contre un Bâle décevant, et décimé par les blessures. Chouaref (41e) et Kronig (54e) ont marqué pour les Valaisans, toujours invaincus en 2026.

Sion (5e) compte désormais huit points d'avance sur Lausanne-Sport. Une place dans le top 6 semble de plus en plus probable.

