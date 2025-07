Super League: Sion veut être plus performant à l'extérieur

Didier Tholot entame sa troisième saison d'affilée sur le banc du FC Sion, un record de longévité sous l'ère Constantin. Le technicien imprime sa patte malgré une fin de saison dernière difficile.

À l’aube d’un exercice 2025/26 où les équipes de Super League ont presque toutes affiché leur volonté de terminer dans le top 6 synonyme de Championship Group et d’un potentiel avenir européen, le FC Sion n'échappe pas à la règle. Au poste d'entraîneur du club sédunois depuis 2023, le technicien français s'est voulu rassurant en conférence de presse : 'Le groupe est prêt, on sort d'un bloc de cinq semaines d'entraînement qui s'est bien passé'.

Alors qu'il était parvenu à remplir l'objectif minimal du maintien en Super League à l'issue de la saison dernière, le coach du club aux treize Coupes de Suisse a assumé vouloir franchir un cap. Et cela ne s'est pas passé sans jouer cartes sur table face au président Christian Constatin. 'Nous sommes tombés d'accord sur la stratégie actuelle' a clamé un Didier Tholot 'sain, serein et calme' et content de son staff.

Deux points en 10 matches à l'extérieur

Très actif, le club valaisan a annoncé cinq arrivées en quelques semaines. Le défenseur Numa Lavanchy a volontiers concédé : 'l'effectif a beaucoup évolué à l'intersaison, mais nous sommes un groupe facile à intégrer'. Il a estimé qu'il 'faudra attendre 3-4 matches' avant de juger l'équipe.

L'objectif affiché est d'être plus performant à l'extérieur. Depuis janvier 2025, le FC Sion n'a ramené que deux points de ses dix matches de Super League joués hors du Stade de Tourbillon. 'On a la capacité d'être plus régulier que la saison dernière', a assuré Didier Tholot.

Créer un collectif

Pour combler les lacunes défensives, il se dit satisfait de l'arrivée de Lamine Diack en prêt de Nantes, qui vient renforcer le milieu de terrain sédunois. Cependant, 'il nous manque encore un ou deux joueurs' a concédé l'entraîneur. Car l'objectif pour lui est de créer un collectif avec une forte dynamique : 'un groupe qui vit bien est une force', a-t-il déclaré.

A la question de savoir ce qu'il voudrait que l'on garde de lui quand il ne sera plus sur le banc sédunois, l'homme aux quatre passages sur le banc sédunois a été limpide : 'celle d'un mec qui a bien fait son job'. Il aura l'occasion de le prouver dès vendredi au Letzigrund face au FC Zurich sur le coup de 20h30.

/ATS