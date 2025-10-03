Super League: Sion se déplace à Lucerne

Trois matches de la 8e journée de Super League figurent au programme ce soir. Sion sera le ...
Photo: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI

Trois matches de la 8e journée de Super League figurent au programme ce soir. Sion sera le seul club romand en lice: les Valaisans se déplaceront à Lucerne dès 18h00.

Ce duel opposera deux équipes qui comptent 11 points. Sion (6e) a l'avantage sur Lucerne (7e) à la différence de buts. L'équipe de Didier Tholot peut s'appuyer sur sa défense, qui est la meilleure du championnat avec celle de Saint-Gall (7 buts encaissés).

L'étonnant match au sommet aura aussi lieu à 18h00 entre Saint-Gall (1er/15 points) et le promu Thoune (3e/13 pts). Très bien partis dans le championnat, les Bernois marquent un peu le pas puisqu'ils restent sur deux défaites consécutives. Les Brodeurs ont aussi perdu le week-end dernier, mais ils ont néanmoins conservé leur fauteuil de leader.

La soirée s'achèvera au Letzigrund (20h30) avec le derby toujours chaud entre Grasshopper (10e/6 pts) et le FC Zurich (4e/13 pts).

/ATS
 

