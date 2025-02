Le FC Sion a engagé l'ancien international suisse Pajtim Kasami (32 ans) jusqu'à fin juin 2026. Le milieu de terrain évoluait à la Sampdoria, en Serie B italienne.

Mais il n'a fait que dix apparitions depuis l'été 2024 avec le club de Gênes, marquant un but. Sélectionné 12 fois en équipe de Suisse, Kasami a porté les couleurs de nombreux clubs en Suisse et à l'étranger. Il a notamment évolué à Palerme, Fulham ou Olympiakos, ainsi que déjà à Sion (2017-2020) et au FC Bâle.

/ATS