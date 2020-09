Super League: Servette vise d'abord le maintien

Servette a connu l'Europe. Mais pour éviter que cela soit sans lendemain, les Grenat doivent enchaîner avec une deuxième saison performante en Super League, et ce dès dimanche à Lausanne (16h00).

Agacé par l'incapacité de son équipe à trouver la faille contre Reims (défaite 1-0) en Europa League, Alain Geiger s'est voulu direct jeudi soir: 'Si on ne marque pas de but, on ne va pas gagner à Lausanne.' Manière de souligner que les problèmes actuels des Genevois sont tout trouvés. Ils ne changent d'ailleurs pas trop de ceux que l'on avait relevés en fin de saison passée.

Cela sera bien le défi des Servettiens pour ce nouvel exercice, qui doit confirmer les bonnes dispositions globales du précédent. Sauf que ni Wüthrich, ni Park n'ont véritablement été remplacés, même si Geiger entend faire confiance aux jeunes (Imeri, Antunes, Alves).

Car même en ayant redécouvert l'Europe, Servette n'est pas animé par l'urgence du résultat: 'Notre priorité, sur les cinq prochaines années, ce sera toujours le maintien, a lâché Geiger. L'Europe, on l'a maintenant jouée sur deux matches et on a vu le niveau. Cela place le curseur pour jauger nos capacités.'

Reste que Servette n'est plus le néo-promu qu'il aimait être et est attendu. Le déplacement de la Pontaise, dans un derby bien précoce, a l'allure d'un piège, surtout avec ce match de Coupe d'Europe dans les jambes. Mais Geiger n'y voit pas un inconvénient: 'Ce match était nécessaire, on y apprend, et cela va nous servir pour le championnat. On aura le temps de récupérer.' Et de trouver la recette pour marquer des buts?

/ATS