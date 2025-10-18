Super League: Servette se déplace chez le leader

Avant-dernier du classement, Servette effectue un déplacement périlleux samedi pour la reprise de la Super League après la pause internationale. Les Grenat défient le leader Thoune dès 18h.

Les hommes de Jocelyn Gourvennec restent sur une lourde défaite en championnat, subie sur leur pelouse face au FC Bâle (3-0). Le promu Thoune s'était pour sa part imposé 2-1 à St-Gall dans le choc de la 8e journée, récupérant ainsi la 1re place du classement.

Mais le FC Thoune reste sur une défaite à domicile, concédée face au FC Bâle (3-1). Le Servette FC avait quant à lui connu la victoire pour son dernier déplacement en Super League, le 17 septembre sur le terrain du FC Sion (2-0).

Un faux-pas de Thoune pourrait faire les affaires du FC Bâle, 3e du classement à une longueur de la formation bernoise. Les Rhénans accueillent à 18h la lanterne rouge Winterthour, toujours en quête d'un premier succès dans ce championnat 2025/26. Le troisième match programmé samedi opposera Lugano à Zurich, à 20h30.

/ATS