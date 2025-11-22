Super League: Servette pour se relancer, Thoune pour s'affirmer

Le Servette FC se rend samedi sur le terrain de Lucerne avec l'envie de se relancer après deux défaites de rang. Thoune, leader surprise de Super League, reçoit un FC Lugano sur la pente ascendante.

En Suisse centrale (18h00), Jocelyn Gourvennec et ses joueurs tâcheront de mettre en pratique le travail réalisé lors de la trêve internationale. Décevants dixièmes du championnat avec 14 points, les Grenat restent sur deux défaites de rang, une mortifiante contre la lanterne rouge Winterthour (4-2) et une sur le gong à domicile contre le surprenant leader thounois (1-0).

A 20h30, le club de l'Oberland bernois accueille l'autre équipe du moment en Super League. Les Tessinois ont remporté cinq de leurs six derniers matches et sont remontés du bon côté de la barre (6es, 19 points). Thoune (1er, 31 pts) visera une septième victoire consécutive pour mettre un peu plus la pression sur Bâle (2e, 22 pts) qui affronte Grasshopper dimanche (16h30).

Le troisième match du samedi (18h00) opposera Young Boys (3e, 22 pts) à Winterthour (12e, 6 pts). Les Bernois souhaitent sans doute conserver leur série d'invincibilité, eux qui n'ont plus perdu depuis un mois en Super League.

/ATS