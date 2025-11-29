Super League: Servette et le LS jouent le haut du classement

Le Lausanne-Sport accueille le leader de Super League Thoune pour la 15e journée dimanche (16h30) ...
Photo: KEYSTONE/EPA/Jakub Kaczmarczyk

Le Lausanne-Sport accueille le leader de Super League Thoune pour la 15e journée dimanche (16h30). Le Servette FC reçoit Young Boys (14h00), actuel 3e du classement.

Battu à Poznan jeudi en Conference League, le LS de Peter Zeidler a l'occasion de renouer avec la victoire à la Tuilière, qui lui échappe depuis sa victoire éclatante face à Bâle 5-1 le 26 octobre dernier. Solide leader, Thoune avait déjà battu les Vaudois cette saison lors de la 2e journée 2-1.

Au Stade de Genève, les Grenat peuvent rêver d'une 3e victoire à domicile cette saison face aux Bernois. Malgré deux victoires probantes face à St-Gall (4-1) et Winterthour (5-0), l'équipe de Seoane est resté sans solution face à Aston Villa (2-1) jeudi en Europa League.

Enfin, le FC Bâle retrouve le dauphin St-Gall au Parc St-Jacques (16h30) pour tenter de se rapprocher du trio du tête. Mais Shaqiri et cie restent sur trois matches sans victoire en championnat, et ont mordu la poussière face à Genk en C3.

/ATS
 

