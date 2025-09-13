Super League: Saint-Gall enfonce Lugano et prend la tête

Saint-Gall est le nouveau leader de Super League. Les Brodeurs, vainqueurs de Lugano samedi ...
Super League: Saint-Gall enfonce Lugano et prend la tête

Photo: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER

Saint-Gall est le nouveau leader de Super League. Les Brodeurs, vainqueurs de Lugano samedi à domicile (1-0), dépassent Thoune, battu par Bâle (2-1) un peu plus tôt dans la soirée.

Une reprise de volée magnifique, presque improbable, et voilà le club de Suisse orientale sur le fauteuil de leader. David von Ballmoos, qui faisait ses débuts sous le maillot bianconero, n'a rien pu faire face au maître tir de Carlo Boukhalfa à la 29e minute.

Le ballon majoritairement dans leurs pieds, les Tessinois ont touché deux fois les montants, la réussite leur faisant défaut une fois de plus. La situation commence vraiment à devenir critique pour Lugano (10e), retombé dans ses travers depuis son élimination au 1er tour de la Coupe de Suisse contre Cham, un club de Promotion League.

Avec cette courte victoire, Saint-Gall est en revanche assuré de terminer la 6e journée du championnat à la première place. Les joueurs d'Enrico Maassen ont deux points d'avance sur Thoune et trois sur Bâle.

/ATS
 

