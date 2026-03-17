Super League: Saint-Gall égare deux points

Saint-Gall a égaré deux points précieux en match en retard de la 30e journée de Super League ...
Super League: Saint-Gall égare deux points

Super League: Saint-Gall égare deux points

Photo: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER

Saint-Gall a égaré deux points précieux en match en retard de la 30e journée de Super League. Les Brodeurs ont été tenus en échec 1-1 par Lugano. Ils accusent 16 points de retard sur le leader Thoune.

Les Saint-Gallois ont pris comme à leur habitude un départ fulgurant. Ils ont été récompensés par une réussite de Witzig à la 15e. Mais ils ne sont pas parvenus ensuite à enchaîner.

Les Tessinois ont été réduits à dix à la 64e quand Daniel Dos Santos a écopé d'un second carton jaune synonyme d'expulsion. Mais malgré cette infériorité numérique, ils ont arraché le nul à la 92e par Steffen. Cela leur permet d'occuper seuls la troisième place du classement, à 22 longueurs de Thoune.

/ATS
 

Actualités suivantes

Cameron Puertas: pas de naturalisation possible avant 2029

Cameron Puertas: pas de naturalisation possible avant 2029

Football    Actualisé le 17.03.2026 - 17:45

Liga: Barcelone sera « mon dernier club », assure l'entraîneur Flick

Liga: Barcelone sera « mon dernier club », assure l'entraîneur Flick

Football    Actualisé le 17.03.2026 - 14:50

Leverkusen voudrait bien faire dérailler Arsenal

Leverkusen voudrait bien faire dérailler Arsenal

Football    Actualisé le 17.03.2026 - 04:03

Super League: Grasshopper actionne le siège éjectable

Super League: Grasshopper actionne le siège éjectable

Football    Actualisé le 16.03.2026 - 21:33

Articles les plus lus

Joan Laporta réélu président du FC Barcelone

Joan Laporta réélu président du FC Barcelone

Football    Actualisé le 16.03.2026 - 08:55

Super League: Grasshopper actionne le siège éjectable

Super League: Grasshopper actionne le siège éjectable

Football    Actualisé le 16.03.2026 - 21:33

Leverkusen voudrait bien faire dérailler Arsenal

Leverkusen voudrait bien faire dérailler Arsenal

Football    Actualisé le 17.03.2026 - 04:03

Liga: Barcelone sera « mon dernier club », assure l'entraîneur Flick

Liga: Barcelone sera « mon dernier club », assure l'entraîneur Flick

Football    Actualisé le 17.03.2026 - 14:50

Sow marque en vain contre le Barça, Vargas de retour

Sow marque en vain contre le Barça, Vargas de retour

Football    Actualisé le 15.03.2026 - 19:51

Joan Laporta réélu président du FC Barcelone

Joan Laporta réélu président du FC Barcelone

Football    Actualisé le 16.03.2026 - 08:55

Super League: Grasshopper actionne le siège éjectable

Super League: Grasshopper actionne le siège éjectable

Football    Actualisé le 16.03.2026 - 21:33

Leverkusen voudrait bien faire dérailler Arsenal

Leverkusen voudrait bien faire dérailler Arsenal

Football    Actualisé le 17.03.2026 - 04:03

« Beaucoup de déception » pour Morgan Poaty et le LS

« Beaucoup de déception » pour Morgan Poaty et le LS

Football    Actualisé le 15.03.2026 - 18:03

Battu 3-1 à Bâle, Servette rechute en Super League

Battu 3-1 à Bâle, Servette rechute en Super League

Football    Actualisé le 15.03.2026 - 18:37

Sow marque en vain contre le Barça, Vargas de retour

Sow marque en vain contre le Barça, Vargas de retour

Football    Actualisé le 15.03.2026 - 19:51

Joan Laporta réélu président du FC Barcelone

Joan Laporta réélu président du FC Barcelone

Football    Actualisé le 16.03.2026 - 08:55