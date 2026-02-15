Super League: Lugano poursuit sa série d'invincibilité

Bâle n'a pas réussi à mettre fin à la longue série d'invincibilité de Lugano. Les Rhénans et les Tessinois ont fait 1-1 lors de la 25e journée de Super League.

Un penalty de Traoré (30e) a donné l'avantage au FCB, qui a bénéficié d'un bien sévère deuxième penalty à l'heure de jeu. Mais Shaqiri n'a même pas cadré son envoi, manquant ainsi un quatrième penalty cette saison en championnat! Koutsias, bien servi par Dos Santos, a égalisé peu après (64e).

Lugano n'a plus perdu depuis le 26 novembre. Les hommes de Mattia Croci-Torti restent sur sept succès et six nuls, dont quatre consécutifs sur le score de 1-1. Au classement, ils reviennent à la hauteur de Saint-Gall, mais à 15 points du leader Thoune.

/ATS