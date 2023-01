Super League: Lugano gâche les débuts de Celestini à Sion

Lugano est bien la bête noire du FC Sion. A Tourbillon, les Tessinois ont battu les Valaisans 3-2 lors de la 17e journée de Super League. Le but décisif de Celar est tombé à la 94e!

Fabio Celestini a ainsi connu la défaite pour ses débuts sur le banc sédunois. Le résultat est peut-être un peu sévère pour son équipe, mais Lugano n'a rien volé. Les bianconeri ont été plus dangereux et surtout plus réalistes que leurs adversaires.

Les visiteurs ont pris l'avantage par Amoura dès la 3e. Cyprien a égalisé à la 24e, mais les Tessinois ont repris les devants par Steffen après une erreur de Ziegler (33e). Sion est revenu à 2-2 grâce à un autogoal de Doumbia sur un centre de Chouaref. Mais Lugano a arraché les trois points dans les arrêts de jeu grâce à Celar, bien servi par Macek.

/ATS