Super League: Lucerne sans problème contre le SLO à la Pontaise

Lucerne s'est imposé 3-0 à la Pontaise contre le Stade Lausanne-Ouchy en conclusion de la 21e journée de Super League. Cela permet aux hommes de Mario Frick de se hisser au cinquième rang.

A l'opposé, le SLO reste englué à la douzième et dernière place du classement, à sept points du Lausanne-Sport. Les carences défensives des promus vaudois, ainsi que leur manque de tranchant et les approximations techniques, ont une fois encore précipité leur perte.

Lucerne a marqué par Klidje (30e), Jashari (34e) et Dorn (63e). Jamais les visiteurs - pour qui Jashari a brillé à mi-terrain avec notamment un superbe assist sur le but de Dorn - n'ont paru en danger face à un adversaire d'un niveau très inférieur. Grâce à ce succès, le club de Suisse centrale compte désormais une réserve de cinq points sur Winterthour (7e) et dépasse Lugano (6e) d'une unité.

/ATS