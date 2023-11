Super League: Lucerne s'éloigne de la barre

Lucerne a battu Grasshopper 2-0 lors de la 13e journée de Super League. Ce succès permet aux hommes de Mario Frick de s'éloigner de la barre et de s'orienter vers le haut du classement.

Les Lucernois ont dominé le match et marqué par Okou (26e) et Jashari (49e). Ils auraient pu donner au score une allure encore plus nette avec un peu plus de réussite.

Le club de Suisse centrale ne sourit pas à Bruno Berner: l'entraîneur de GC n'a en effet jamais gagné contre cet adversaire en sept tentatives. Et dimanche après-midi, il en a été très loin tant son équipe a semblé inoffensive.

/ATS