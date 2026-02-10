Super League: Lucerne enfonce Grasshopper

Le duel des mal classés entre Lucerne et Grasshopper a tourné en faveur des Lucernois. Vainqueurs 4-3 à domicile, ils prennent sept points d'avance sur le club zurichois, toujours barragiste.

C'est un match de Super League aussi riche en rebondissements qu'en buts qui s'est joué en Suisse centrale. Et ce sont les hommes de Mario Frick, pourtant incapables de gagner en 2026, qui ont eu le dernier mot.

Un but de Severin Ottiger à la 76e a offert les trois points aux Lucernois. Ces derniers avaient pris une première fois l'avantage peu après la mi-temps sur un but contre son camp de Sven Kohler (3-2, 53e), mais un GC accrocheur était revenu à égalité via Simone Stroscio (3-3, 58e).

Les Sauterelles peuvent nourrir des regrets, car elles ont mené par deux fois au score en première mi-temps après des buts de Tim Meyer (9e) et Luke Plange (35e). Efficace, Lucerne a répondu à chaque fois très vite, grâce à Oscar Kabwit (15e) et Matteo Di Giusto (37e).

En attendant les autres matches de cette 24e journée, les Lucernois remontent ainsi au 8e rang, avec deux points d'avance sur Servette et le FCZ, qui jouent mercredi contre Lugano et Winterthour respectivement.

/ATS