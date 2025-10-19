Super League: Le FC Sion s'impose chichement face à GC

Sion s'est imposé 1-0 face à GC lors de la 9e journée de Super League. A Zurich, les Valaisans ...
Super League: Le FC Sion s'impose chichement face à GC

Super League: Le FC Sion s'impose chichement face à GC

Photo: KEYSTONE/ANDREAS BECKER

Sion s'est imposé 1-0 face à GC lors de la 9e journée de Super League. A Zurich, les Valaisans ont dû attendre la 60e pour ouvrir le score, alors qu'ils jouaient à 11 contre 10 depuis la 12e.

Rrudhani est venu débloquer la situation pour les Sédunois à l'heure de jeu, sur un penalty obtenu par Nivokazi après intervention de la VAR. Loin d'être abattu, Grasshopper a encore poussé, mais la défense valaisanne a tenu pour remporter son premier succès après trois matches sans victoire en championnat.

Les Sauterelles ont été réduites à 10 dès la 12e suite à la faute de dernier recours de Decarli. Pourtant, les Sédunois se sont révélés incapables de faire la différence dans la première mi-temps. Chouaref a pourtant cru délivrer les Valaisans à la 37e, mais sa réussite était hors-jeu.

D'un point de vue comptable, les hommes de Didier Tholot réalisent une précieuse opération. Avant d'accueillir le leader Thoune samedi prochain (18h00), les Sédunois ne sont plus qu'à quatre longueurs de la tête de Super League.

/ATS
 

Actualités suivantes

Pas de Coupe de Suisse pour le FC Coffrane

Pas de Coupe de Suisse pour le FC Coffrane

Football    Actualisé le 19.10.2025 - 16:49

Triplé de Messi, meilleur buteur à l'issue de la saison régulière

Triplé de Messi, meilleur buteur à l'issue de la saison régulière

Football    Actualisé le 19.10.2025 - 07:51

Super League: Sion en déplacement à Zurich

Super League: Sion en déplacement à Zurich

Football    Actualisé le 19.10.2025 - 04:03

France: un Greenwood déchaîné permet à l'OM de prendre la tête

France: un Greenwood déchaîné permet à l'OM de prendre la tête

Football    Actualisé le 18.10.2025 - 23:07

Articles les plus lus

Super League: troisième succès de suite pour le FC Lugano

Super League: troisième succès de suite pour le FC Lugano

Football    Actualisé le 18.10.2025 - 22:29

France: un Greenwood déchaîné permet à l'OM de prendre la tête

France: un Greenwood déchaîné permet à l'OM de prendre la tête

Football    Actualisé le 18.10.2025 - 23:07

Super League: Sion en déplacement à Zurich

Super League: Sion en déplacement à Zurich

Football    Actualisé le 19.10.2025 - 04:03

Triplé de Messi, meilleur buteur à l'issue de la saison régulière

Triplé de Messi, meilleur buteur à l'issue de la saison régulière

Football    Actualisé le 19.10.2025 - 07:51

Premier League: Arsenal a fait le job contre Fulham

Premier League: Arsenal a fait le job contre Fulham

Football    Actualisé le 18.10.2025 - 20:45

Super League: troisième succès de suite pour le FC Lugano

Super League: troisième succès de suite pour le FC Lugano

Football    Actualisé le 18.10.2025 - 22:29

France: un Greenwood déchaîné permet à l'OM de prendre la tête

France: un Greenwood déchaîné permet à l'OM de prendre la tête

Football    Actualisé le 18.10.2025 - 23:07

Super League: Sion en déplacement à Zurich

Super League: Sion en déplacement à Zurich

Football    Actualisé le 19.10.2025 - 04:03

Super League: Thoune reste en tête

Super League: Thoune reste en tête

Football    Actualisé le 18.10.2025 - 19:55

Bundesliga: le Bayern Munich a déjà fait le trou

Bundesliga: le Bayern Munich a déjà fait le trou

Football    Actualisé le 18.10.2025 - 20:37

Premier League: Arsenal a fait le job contre Fulham

Premier League: Arsenal a fait le job contre Fulham

Football    Actualisé le 18.10.2025 - 20:45

Super League: troisième succès de suite pour le FC Lugano

Super League: troisième succès de suite pour le FC Lugano

Football    Actualisé le 18.10.2025 - 22:29