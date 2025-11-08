Super League: Lausanne a l'occasion de rejoindre Sion au classement

Le Lausanne-Sport a l'occasion de rejoindre le FC Sion dans la première partie du classement ...
Super League: Lausanne a l'occasion de rejoindre Sion au classement

Super League: Lausanne a l'occasion de rejoindre Sion au classement

Photo: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Le Lausanne-Sport a l'occasion de rejoindre le FC Sion dans la première partie du classement de Super League. Les deux clubs romands s'affrontent dimanche après-midi à la Tuilière (16h30).

Huitième avec 15 points, le LS est toujours en retard sur les Valaisans (5e, 18 pts), qui ont réussi une bien meilleure entame de championnat. Mais les Vaudois ont rectifié le tir ces derniers temps sur la scène nationale. Le week-end dernier, ils ont arraché une victoire importante sur le terrain du FC Zurich (2-1) alors que Sion s'est une nouvelle fois incliné devant Thoune (2-1).

Contraints de jouer le dimanche, la faute à leurs aventures européennes toujours programmées le jeudi soir, les Lausannois seraient bien inspirés d'engranger un maximum de points avant la dernière trêve internationale de l'année. Car ils devront ensuite négocier un calendrier infernal avec 9 matches programmés en l'espace de quatre semaines.

Dans le haut du classement, Bâle tentera de se rapprocher du leader thounois lors de la réception d'un Lugano (14h00) qui va mieux ces dernières semaines (quatre victoires en cinq matches). En déplacement à Saint-Gall (16h30), Young Boys tentera d'oublier sa déroute grecque en Europa League (défaite 4-0 à Thessalonique jeudi).

/ATS
 

