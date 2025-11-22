Super League: Lausanne à Saint-Gall, Sion reçoit le FCZ

Lausanne et Sion, qui s'étaient quittés sur un 0-0 lors de la dernière journée, retrouvent la Super League dimanche. Le LS se déplace à Saint-Gall, tandis que les Sédunois reçoivent le FCZ.

Quatre jours avant un périlleux voyage à Poznan en Conference League, les Vaudois veulent retrouver la victoire en championnat (16h30). Les joueurs de Peter Zeidler peuvent profiter de la méforme des Brodeurs, battus lors de leurs deux précédentes sorties (3-2 à Sion, 4-1 contre YB).

Sion veut surtout rester du bon côté de la barre dans cette Super League très serrée derrière le cavalier seul du leader thounois. La troupe de Didier Tholot devra toutefois se méfier du réveil du FC Zurich (14h00), qui a mis fin à sa série de cinq défaites avant la trêve internationale en battant Lucerne (3-2).

Au Letzigrund (16h30), le FC Bâle de Xherdan Shaqiri doit battre Grasshopper pour espérer se rapprocher un peu du FC Thoune.

/ATS