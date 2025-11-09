Super League: Lausanne-Sport et Sion dos à dos

Le Lausanne-Sport et Sion se sont séparés sur un nul 2-2 dans le derby romand de la 13e journée de Super League. Ce résultat semble logique au vu de la physionomie des débats.

Les émotions n'ont pas manqué à la Tuilière, essentiellement en première période. Sion a pris les devants avec deux réussites inscrites par Nivokazi (7e) et Berdayes (11e), à chaque fois sur passe d'Hefti depuis la gauche. Le LS n'a toutefois rien lâché. Un centre tir pernicieux de Fofana lui a permis de reprendre espoir (20e), avant l'égalisation signée Kana-Biyik (33e).

La partie, dont le rythme avait baissé, a été interrompue une dizaine minutes en seconde période en raison de fumigènes lancés par certains supporters valaisans, pas trop bien inspirés en l'occurrence. Les deux équipes ont ensuite peiné à se montrer dangereuses, avec beaucoup de déchet dans leur jeu. Ce point permet au FC Sion (5e) de conserver 3 points d'avance sur le LS (8e).

YB cartonne

Dans l'autre rencontre de 16h30, les Young Boys ont bien réagi après la claque subie jeudi sur la scène européenne (4-0 à Salonique contre le PAOK). Les Bernois ont réussi l'exploit d'aller l'emporter 4-1 à Saint-Gall grâce à des buts de Fassnacht (7e), Virginius (32e), Bedia (51e) et Males (64e). Les Brodeurs avaient égalisé par Vogt (9e). YB rejoint ainsi Bâle, mais à 9 longueurs du leader Thoune.

/ATS