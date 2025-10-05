Super League: Lausanne-Sport écrase YB 5-0

Le Lausanne-Sport a enfin renoué avec la victoire en Super League. Lors de la 8e journée, les Vaudois ont écrasé les Young Boys 5-0 à la Tuilière grâce notamment à un triplé de Theo Bair.

L'attaquant canadien a été le bourreau des Bernois avec un hat trick classique (6e/12e/47e). Depuis son arrivée, il n'avait pas encore marqué en championnat mais avait inscrit un but en Coupe et un autre en Conference League. Le solide avant-centre (1m94), prêté par Auxerre, est déjà en passe de conquérir les fans lausannois. Diakité (74e) et Butler-Oyedeji (78e) ont encore salé l'addition.

YB, qui aurait pris la tête en cas de victoire, est tombé de haut. Les hommes de Giorgio Contini ont été dominés dans tous les compartiments du jeu. Le LS n'avait pourtant plus gagné en championnat depuis le 27 juillet, un 3-2 contre Winterthour lors de la journée initiale.

