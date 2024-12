Super League: Lausanne-Sport désormais sur le podium

Le Lausanne-Sport a parfaitement fini l'année. Les hommes de Ludovic Magnin se sont imposés 4-1 sur la pelouse de Lugano, leader de Super League. Cela leur permet de se hisser sur le podium.

Dans ce championnat si serré, le LS est devenu l'équipe romande la mieux classée grâce à ce succès acquis au Cornaredo. Il a été construit en première mi-temps grâce à une superbe réussite du joyau Alvyn Sanches (10e) et à un penalty de Noë Dussenne (45e).

Derrière le rassurant et impeccable Letica, la défense vaudoise a ensuite confirmé sa solidité, même si Przybylko a réduit l'écart à la 69e. Dussenne a ensuite permis aux visiteurs de terminer sans trop de stress en transformant un deuxième penalty (85e) avant que Sène ne sale l'addition à la 95e, encore sur penalty!

Malgré cette défaite, Lugano est champion d'automne et vire en tête avec 31 points. Mais Bâle et Lausanne ne comptent qu'une longueur de retard alors que Lucerne et Servette sont à deux points. Rarement le championnat n'a semblé aussi ouvert...

Au Letzigrund, Saint-Gall l'a emporté 2-0 face au FC Zurich grâce à Mambimbi (33e) et Akolo (88e). Les Brodeurs remontent au 8e rang avec 25 points et ne sont qu'à deux unités de la 6e place occupée par un FCZ qui fait du surplace depuis quelques semaines.

/ATS