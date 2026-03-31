Super League: Bottani ne jouera plus à Lugano

Mattia Bottani (34 ans) ne jouera plus à Lugano la saison prochaine, a indiqué le club bianconero. Le contrat de son capitaine, qui arrive à échéance à fin juin, ne sera pas prolongé.

Bottani évolue à Lugano depuis 2011, avec deux passages à Genoa et Wil dans l'intervalle. Jusqu'ici, le joueur offensif a disputé 394 matches officiels avec le club tessinois, pour qui il a inscrit 55 buts.

L'avenir de Bottani n'a pas été précisé. Il n'est pas impossible que le joueur, qui compte une sélection en équipe de Suisse, ne poursuive sa carrière dans un autre club.

/ATS