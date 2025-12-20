Super League: Bâle tenu en échec par un Servette pourtant diminué

Diminué par de nombreuses absences, Servette est revenu de Bâle avec un point en obtenant le ...
Super League: Bâle tenu en échec par un Servette pourtant diminué

Super League: Bâle tenu en échec par un Servette pourtant diminué

Photo: KEYSTONE/CHRISTIAN BEUTLER

Diminué par de nombreuses absences, Servette est revenu de Bâle avec un point en obtenant le nul 1-1 lors de la 19e journée de Super League. Ce résultat ne fait les affaires d'aucun des deux clubs.

En cette période de fêtes, le portier bâlois Marwin Hitz s'est mué en père Noël: son incroyable boulette à la relance a offert l'ouverture du score à un Guillemenot qui n'en a presque pas cru ses yeux (29e). Bien organisés défensivement malgré l'inexpérience de plusieurs jeunes, les visiteurs ont fait déjouer des Bâlois très éloignés de leur niveau du printemps, à l'image de Shaqiri.

Les Rhénans, qui n'avaient plus marqué à domicile en championnat depuis sept semaines, ont mis fin à cette disette à la 64e par Traoré, à la conclusion d'une rare action collective réussie des tenants du titre. Mais ceux-ci n'ont pas su enchaîner et ont égaré deux nouveaux points précieux. Ce sont même les Genevois qui sont passés plus près de la victoire dans la phase finale.

Le FCB accuse ainsi huit longueurs de retard sur le leader Thoune. Quant à Servette, il reste à sept points de la barre et devra cravacher à la reprise pour se hisser dans le top 6.

/ATS
 

Actualités suivantes

Mbappé égale les 59 buts de CR7 au Real sur une année civile

Mbappé égale les 59 buts de CR7 au Real sur une année civile

Football    Actualisé le 20.12.2025 - 23:16

Super League: Thoune bat le FC Zurich 4-2 après avoir été mené 2-0

Super League: Thoune bat le FC Zurich 4-2 après avoir été mené 2-0

Football    Actualisé le 20.12.2025 - 20:05

Deux salles, deux ambiances à Neuchâtel Xamax

Deux salles, deux ambiances à Neuchâtel Xamax

Football    Actualisé le 20.12.2025 - 18:20

Premier League: Manchester City prend la tête

Premier League: Manchester City prend la tête

Football    Actualisé le 20.12.2025 - 23:08

Articles les plus lus

Calendrier: du changement annoncé pour la CAN

Calendrier: du changement annoncé pour la CAN

Football    Actualisé le 20.12.2025 - 16:11

Deux salles, deux ambiances à Neuchâtel Xamax

Deux salles, deux ambiances à Neuchâtel Xamax

Football    Actualisé le 20.12.2025 - 18:20

Super League: Thoune bat le FC Zurich 4-2 après avoir été mené 2-0

Super League: Thoune bat le FC Zurich 4-2 après avoir été mené 2-0

Football    Actualisé le 20.12.2025 - 20:05

Premier League: Manchester City prend la tête

Premier League: Manchester City prend la tête

Football    Actualisé le 20.12.2025 - 23:08

Servette pour ne pas glisser, Sion déjà en pause

Servette pour ne pas glisser, Sion déjà en pause

Football    Actualisé le 20.12.2025 - 04:05

Calendrier: du changement annoncé pour la CAN

Calendrier: du changement annoncé pour la CAN

Football    Actualisé le 20.12.2025 - 16:11

Deux salles, deux ambiances à Neuchâtel Xamax

Deux salles, deux ambiances à Neuchâtel Xamax

Football    Actualisé le 20.12.2025 - 18:20

Premier League: Manchester City prend la tête

Premier League: Manchester City prend la tête

Football    Actualisé le 20.12.2025 - 23:08

Bellinzone reste en Challenge League

Bellinzone reste en Challenge League

Football    Actualisé le 19.12.2025 - 17:36

Servette pour ne pas glisser, Sion déjà en pause

Servette pour ne pas glisser, Sion déjà en pause

Football    Actualisé le 20.12.2025 - 04:05

Un point pour le dernier match de l'année pour Xamax

Un point pour le dernier match de l'année pour Xamax

Football    Actualisé le 20.12.2025 - 12:55

Calendrier: du changement annoncé pour la CAN

Calendrier: du changement annoncé pour la CAN

Football    Actualisé le 20.12.2025 - 16:11