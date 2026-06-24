Suisse - Canada: Manzambi, Sow et Jaquez titulaires, pas Ndoye

Murat Yakin change tout pour le match de la Suisse face au Canada! Johan Manzambi est bien titulaire à Vancouver, mais aussi Djibril Sow et Luca Jaquez. Dan Ndoye est quant à lui relégué sur le banc.

Pour ce troisième match de la Coupe du monde, Manzambi remplace visiblement Ndoye sur le flanc droit de l'attaque helvétique, comme lors de son entrée contre la Bosnie (4-1). Vargas devrait occuper l'aile gauche et Breel Embolo conserve sa place en pointe.

Au milieu du terrain, après Aebischer et Rieder, c'est au tour de Djibril Sow d'être lancé en soutien du trio d'attaque. Remo Freuler et Granit Xhaka font évidemment la paire dans le double pivot helvétique.

L'autre surprise concerne la présence de Luca Jaquez au poste de latéral droit. Le défenseur du VfB Stuttgart a droit à sa chance après les titularisations de Silvan Widmer (contre la Bosnie) et Denis Zakaria (contre le Qatar) à ce poste.

Le reste de la défense est composé sans surprise de Manuel Akanji, Nico Elvedi et Ricardo Rodriguez. A noter qu'Elvedi est sous le coup d'une suspension: il pourrait manquer le 16e de finale en cas de nouveau carton jaune ce mercredi.

La composition de la Suisse: Kobel; Jaquez, Elvedi, Akanji, Rodriguez; Freuler, Xhaka, Sow; Manzambi, Embolo, Vargas.

La composition du Canada: Crépeau; Johnston, de Fougerolles, Cornelius, Laryea; Buchanan, Saliba, Choinière, Ahmed; David, Larin.

/ATS