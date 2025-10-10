Suède - Suisse: Murat Yakin ne change rien

Murat Yakin fait confiance aux onze joueurs qui ont écrasé le Kosovo et la Slovénie en septembre ...
Photo: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER

Murat Yakin fait confiance aux onze joueurs qui ont écrasé le Kosovo et la Slovénie en septembre pour défier la Suède vendredi (20h45). En face, Alexander Isak et Viktor Gyökeres sont titulaires.

Avec le brassard de capitaine, Granit Xhaka fêtera sa 140e cape internationale aux côtés de Remo Freuler et Fabian Rieder. Le trio offensif est sans surprise composé de Breel Embolo, Ruben Vargas et Dan Ndoye pour ce troisième match des éliminatoires du Mondial 2026.

Devant le gardien numéro 1 Gregor Kobel, qui n'a encaissé aucun but lors de ses trois dernières titularisations avec la Suisse, Nico Elvedi et Manuel Akanji tâcheront de museler les deux attaquants stars de la sélection suédoise: Alexander Isak et Viktor Gyökeres.

La composition suisse: Kobel; Widmer, Elvedi, Akanji, Rodriguez; Xhaka, Freuler, Rieder; Vargas, Embolo, Ndoye.

La composition suédoise: Johansson; Lagerbielke, Hien, Gudmundsson; Bernhardsson, Karlström, Ayari, Bergvall, Sema; Isak, Gyökeres.

/ATS
 

