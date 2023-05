Stevanovic remonte Servette à la 2e place

Servette a remporté son duel avec GC (2-3) dimanche, à l'occasion de la 32e journée de Super League et repris la 2e place du classement. Bâle a pour sa part été battu à domicile par Zurich (0-2).

L'après-midi n'avait pas démarré de la meilleure des manières pour la troupe d'Alain Geiger, à la lutte pour une qualification européenne. Les visiteurs ont en effet encaissé l'ouverture du score signée Meritan Shabani dès la 7e minute de jeu.

Petit à petit, cependant, les Servettiens, qui avaient jusqu'alors remporté cinq des sept affrontements avec GC depuis les retrouvailles des deux formations dans l'élite à l'été 2021, ont repris le contrôle des opérations.

C'est d'abord Yoan Severin qui a remis le SFC sur les rails à la 40e minute, avant que le pied droit de Miroslav Stevanovic ne vienne sanctionner le gardien André Moreira à la 51e. On pensait alors le onze 'grenat' en mesure de maîtriser l'enjeu et de repasser devant Lugano et Lucerne au classement.

Quatre expulsions à Bâle

C'était compter sans le coup de tête de Giotto Morandi, venu surprendre Jérémy Frick après l'heure de jeu (67e). Alors que les Sauterelles pensaient avoir accompli le plus dur en égalisant, Stevanovic a une nouvelle fois surgi à la 82e sur un centre d'Anthony Baron pour offrir les trois points de haute lutte à ses couleurs.

Battu au Parc Saint-Jacques par le FC Zurich (0-2) sur des réussites de Roko Simic (91e) et d'Ifeanyi Mathew (94e), après avoir été réduit à dix par l'expulsion de Kasim Adams à la 85e, le FC Bâle a pour sa part manqué l'occasion de creuser l'écart au classement avec GC, qu'il devance de deux points à la 5e place.

Le match a dégénéré dans le temps additionnel, avec les expulsions de Taulant Xhaka (96e) et de Wouter Burger (97e) côté bâlois, ainsi que de Mirlind Kryeziu (97e) pour le FCZ.

/ATS