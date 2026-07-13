Spadanuda signe pour deux ans à Zurich

Kevin Spadanuda quitte le FC Lucerne pour rejoindre le FC Zurich. L'attaquant zurichois de ...
Spadanuda signe pour deux ans à Zurich

Spadanuda signe pour deux ans à Zurich

Photo: KEYSTONE/MANUEL GEISSER

Kevin Spadanuda quitte le FC Lucerne pour rejoindre le FC Zurich. L'attaquant zurichois de 29 ans a signé un contrat portant jusqu'en 2028, annonce le club du Letzigrund.

Formé à Aarau, Kevin Spadanuda évoluait depuis 2023 à Lucerne après avoir tenté sa chance en Ligue 1 avec Ajaccio durant l'exercice 2022/23. Il a réussi 6 buts et 2 passes décisives la saison dernière en Super League avec le FCL.

Le défenseur central Mouhamed El Bachir Ngom quitte pour sa part Grasshopper après seulement une demi-saison, a annoncé le club zurichois lundi. Le Sénégalais de 26 ans rejoint le championnat de Belgique et le KAA La Gantoise. Il a inscrit le penalty du maintien ce printemps face à Aarau en prolongation du barrage retour.

/ATS
 

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