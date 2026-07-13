Slaven Bilic nommé sélectionneur de la Croatie

Slaven Bilic a été nommé lundi sélectionneur de la Croatie. L'ancien international succède ...
Slaven Bilic nommé sélectionneur de la Croatie

Slaven Bilic nommé sélectionneur de la Croatie

Photo: KEYSTONE/EPA/ANTONIO BAT

Slaven Bilic a été nommé lundi sélectionneur de la Croatie.

L'ancien international succède à Zlatko Dalic, démissionnaire à la suite de l'élimination des Croates en 16es de finale du Mondial, a annoncé la Fédération nationale (HNS).

Bilic, 57 ans, dirigera pour la deuxième fois la sélection nationale, après avoir occupé le poste de 2006 à 2012. 'Sur proposition du président de la HNS, Marijan Kustic, le comité exécutif a nommé à l'unanimité Slaven Bilic sélectionneur de l'équipe nationale de Croatie', a indiqué la fédération sur le réseau social X.

Zlatko Dalic, 59 ans, qui avait conduit depuis sa prise de fonction en 2017 les coéquipiers de Luka Modric à une finale historique de Coupe du monde en 2018, perdue face à la France, puis à la demi-finale au Mondial suivant en 2022, a démissionné mercredi. Le jeudi précédent, la Croatie avait échoué à se qualifier pour les huitièmes de finale du Mondial 2026, butant sur le Portugal, vainqueur 2-1 au bout d'une rencontre haletante.

/ATS
 

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