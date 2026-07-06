Sion: trois mois d'absence pour Hajrizi

Coup dur pour le FC Sion. Son défenseur central Kreshnik Hajrizi a été opéré des adducteurs ...
Sion: trois mois d'absence pour Hajrizi

Sion: trois mois d'absence pour Hajrizi

Photo: KEYSTONE/ANDREAS BECKER

Coup dur pour le FC Sion. Son défenseur central Kreshnik Hajrizi a été opéré des adducteurs et est indisponible pour environ trois mois, a annoncé le club valaisan lundi sur ses réseaux sociaux.

L'international kosovar de 27 ans a été opéré mercredi dernier à Bordeaux et va entamer sa rééducation en Valais, souligne le 4e du championnat 2025/26 de Super League. Le natif de Sierre, qui est arrivé à Tourbillon début 2025 lors du mercato hivernal, a été titularisé à 34 reprises lors de l'exercice 2025/26 en championnat.

/ATS
 

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