Sion se sort du piège Aarau

En battant Aarau, le FC Sion s'est sorti de son déplacement périlleux au Brügglifeld (3-1). Les Valaisans se qualifient ainsi pour les quarts de finale de la Coupe de Suisse.

Le déplacement sur la pelouse du co-leader de Challenge League n'a pas été de tout repos pour Sion. Il a fallu attendre la 82e minute pour que Winsley Boteli, entré en jeu une minute plus tôt, offre la victoire aux Sédunois sur son premier ballon touché.

En contrôle dans un début de rencontre pauvre en occasions, les Valaisans avaient d'abord bien débuté face aux Argoviens, tombeurs d'YB au tour précédent. Ilyas Chouaref avait en effet ouvert le score sur le premier tir cadré du match, après un une-deux bien senti avec Baltazar Costa (14e).

En début de seconde période, les hommes de Didier Tholot se sont laissé endormir en essayant de gérer leur avance. Une mésentente défensive a permis à Elias Filet de se retrouver en position idéale pour adresser une frappe non cadrée, mais déviée par Kreshnik Hajrizi dans ses propres filets (61e).

Le FC Sion, qui n'avait plus gagné depuis quatre rencontres, retrouve donc la victoire grâce à cette réussite tardive de son attaquant de 19 ans, qui s'est encore offert un doublé en toute fin de match (97e), alors qu'Aarau avait jeté ses dernières forces dans la bataille.

