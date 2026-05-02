Sion se rend à Saint-Gall pour confirmer

Une semaine après sa belle victoire à Bâle, Sion enchaîne avec un déplacement périlleux à Saint-Gall dimanche (14h00). Les Sédunois visent toujours plus haut en cette fin de saison de Super League.

Quatrième à cinq points du podium, le club valaisan peut toujours espérer jouer l'Europe la saison prochaine. Cette quatrième place pourrait être qualificative pour la Conference League si Saint-Gall (2e) reste parmi les trois premiers et remporte la Coupe de Suisse (finale le 24 mai).

Mais avec leur état de forme actuel, les joueurs de Didier Tholot peuvent même viser plus haut. Il leur reste quatre matches (Thoune, Lugano et Young Boys après Saint-Gall) pour tenter de monter sur le podium.

Pour Servette, bloqué dans le Relegation Group, le podium n'est évidemment plus atteignable, mais les Grenat veulent aussi finir leur saison sur une bonne note. Vainqueur d'un thriller dimanche passé contre Winterthour (5-3), le SFC se rend dimanche sur la pelouse d'un autre club en danger, Grasshopper (16h30)

Le troisième match du dimanche oppose Young Boys à Lugano à Berne (16h30).

/ATS