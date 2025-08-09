Sion pour rester 1er, Servette pour gagner enfin

La 3e journée de Super League se conclut dimanche avec quatre rencontres, dont trois concernent ...
Photo: KEYSTONE/Valentin Flauraud

La 3e journée de Super League se conclut dimanche avec quatre rencontres, dont trois concernent les Romands. Sion va tout faire pour rester en tête, alors que Servette doit réagir après deux défaites.

Les Sédunois couchent sur un probant succès 4-0 sur Lugano et espèrent bien conserver leur couronne de leader à Berne face à YB qui vient de se faire fesser 4-1 par Bâle. Nivokazi et Lukembila, deux réussites chacun, sont en pleine forme. Dans les buts, Anthony Racioppi aura une motivation supplémentaire puisqu'il affronte son ancien club.

Dimanche à la Praille, c'est un duel de mal classés qui voit Servette chercher à obtenir ses premiers points face à un GC lui aussi en fond de classement. Thomas Häberli limogé, les Grenat n'ont désormais plus d'excuses. Mais les Genevois ne se sont pas rassurés en Coupe d'Europe, se faisant battre 3-1 par Utrecht lors du match aller du 3e tour des qualifications de l'Europa League.

Troisième club romand en lice, Lausanne accueille Zurich à la Tuilière. Les Vaudois veulent surfer sur leur bonne prestation en Conference League contre Astana.

