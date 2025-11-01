Sion et Servette s'inclinent à l'extérieur

Tous deux en déplacement, Sion et Servette ont connu la défaite samedi en Super League.

Les Sédunois ont subi la loi du leader Thoune, alors que les Grenat n'ont pas pu empêcher Winterhour de décrocher son premier succès de la saison (4-2).

Le FC Sion s'est incliné 2-1 à Thoune, une semaine après avoir été battu 1-0 par le même adversaire à Tourbillon. Les hommes de Didier Tholot peuvent regretter le penalty manqué par Kabacalman (30e), dont la 'Panenka' a tout juste effleuré la transversale, alors que son équipe menait logiquement 1-0 après un but de Baltazar (15e).

Invaincus jusqu'ici à l'extérieur dans ce championnat 2025/26, les Sédunois ont plié dès la 39e minute, Christopher Ibayi inscrivant son 7e but de la saison en reprenant un centre de Michael Heule. C'est Elmin Rastoder qui a donné la victoire au FC Thoune à la 65e, après s'être joué du défenseur sédunois Jan Kronig.

Le portier Niklas Steffen a fait le reste du boulot, réussissant notamment une parade décisive sur une tête à bout portant de Bouchlarhem (75e). Thoune prend ainsi provisoirement sept longueurs d'avance sur son dauphin St-Gall, qui se rendra à Lugano dimanche.

Golliard en héros

Servette, qui restait sur deux victoires d'affilée en Super League, a manqué l'occasion de revenir à un point de Sion au classement. Les joueurs de Jocelyn Gourvennec ont pourtant eux aussi ouvert la marque, sur une réussite de Florian Ayé (40e), auteur de son 6e but de la saison après un bel enchaînement contrôle-tir.

Mais Winterthour n'a rien lâché. Une semaine après avoir arraché face à Lucerne son troisième point de la saison, 'Winti' a renversé la table grâce notamment au Fribourgeois Théo Golliard, auteur d'un doublé décisif en deux minutes (52e 1-1, 54e 2-1).

Mené 3-1 après un but de Randy Schneider (69e), le Servette FC a pu y croire lorsque David Douline a marqué le 3-2 à la 91e. Mais Elias Maluvunu a scellé le score deux minutes plus tard pour assurer au Winterthour de Patrick Rahmen sa première victoire de la saison à l'occasion de cette 12e journée.

