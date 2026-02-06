Sion accueille à nouveau Lucerne en Super League

Quatre jours après son élimination en Coupe de Suisse, le FC Sion accueille Lucerne samedi ...
Sion accueille à nouveau Lucerne en Super League

Sion accueille à nouveau Lucerne en Super League

Photo: KEYSTONE/CLAUDIO THOMA

Quatre jours après son élimination en Coupe de Suisse, le FC Sion accueille Lucerne samedi en Super League (18h00). Les deux équipes s'étaient déjà affrontées il y a deux semaines à Tourbillon (1-1).

Les Valaisans tenteront à la fois d'oublier leur inexplicable défaite contre Grasshopper (4-3 après prolongations) et de faire mieux qu'un match nul face à des Lucernois qui ont eux aussi été éliminés en quart de finale de la Coupe mercredi, par le surprenant Stade Lausanne-Ouchy.

Les joueurs de Suisse centrale n'ont pas encore gagné en championnat depuis le début de l'année 2026 et restent sur un autre match nul arraché à domicile contre Saint-Gall (2-2). Les Sédunois aussi ont obtenu un point in extremis le week-end dernier, sur le terrain du Servette FC (3-3).

Un succès permettrait à Sion de conforter sa place dans le top 10, tandis que Lucerne doit gagner pour prendre ses distances avec GC, actuel barragiste. Les Sauterelles seront d'ailleurs en lice en soirée face à Young Boys (20h30), peu après le match entre la lanterne rouge Winterthour et Lugano (18h00).

/ATS
 

Actualités suivantes

Premier League: troisième but de la saison pour Noah Okafor

Premier League: troisième but de la saison pour Noah Okafor

Football    Actualisé le 06.02.2026 - 23:06

Women's Super League: entre rêves de titre, craintes de relégation

Women's Super League: entre rêves de titre, craintes de relégation

Football    Actualisé le 06.02.2026 - 05:06

Coupe de Suisse: Saint-Gall élimine le FC Bâle

Coupe de Suisse: Saint-Gall élimine le FC Bâle

Football    Actualisé le 04.02.2026 - 22:19

Coupe de Suisse: exploit du Stade Lausanne-Ouchy

Coupe de Suisse: exploit du Stade Lausanne-Ouchy

Football    Actualisé le 04.02.2026 - 21:23

Articles les plus lus

Quarts de finale: Le SLO défie Lucerne à la Pontaise

Quarts de finale: Le SLO défie Lucerne à la Pontaise

Football    Actualisé le 04.02.2026 - 04:06

Coupe de Suisse: exploit du Stade Lausanne-Ouchy

Coupe de Suisse: exploit du Stade Lausanne-Ouchy

Football    Actualisé le 04.02.2026 - 21:23

Coupe de Suisse: Saint-Gall élimine le FC Bâle

Coupe de Suisse: Saint-Gall élimine le FC Bâle

Football    Actualisé le 04.02.2026 - 22:19

Women's Super League: entre rêves de titre, craintes de relégation

Women's Super League: entre rêves de titre, craintes de relégation

Football    Actualisé le 06.02.2026 - 05:06

Grasshopper sort vainqueur d'un match à suspense

Grasshopper sort vainqueur d'un match à suspense

Football    Actualisé le 03.02.2026 - 23:12

Quarts de finale: Le SLO défie Lucerne à la Pontaise

Quarts de finale: Le SLO défie Lucerne à la Pontaise

Football    Actualisé le 04.02.2026 - 04:06

Coupe de Suisse: exploit du Stade Lausanne-Ouchy

Coupe de Suisse: exploit du Stade Lausanne-Ouchy

Football    Actualisé le 04.02.2026 - 21:23

Coupe de Suisse: Saint-Gall élimine le FC Bâle

Coupe de Suisse: Saint-Gall élimine le FC Bâle

Football    Actualisé le 04.02.2026 - 22:19

Coupe de Suisse: Yverdon se hisse dans le dernier carré

Coupe de Suisse: Yverdon se hisse dans le dernier carré

Football    Actualisé le 03.02.2026 - 22:54

Grasshopper sort vainqueur d'un match à suspense

Grasshopper sort vainqueur d'un match à suspense

Football    Actualisé le 03.02.2026 - 23:12

Quarts de finale: Le SLO défie Lucerne à la Pontaise

Quarts de finale: Le SLO défie Lucerne à la Pontaise

Football    Actualisé le 04.02.2026 - 04:06

Pas de demi-finale pour Neuchâtel Xamax

Pas de demi-finale pour Neuchâtel Xamax

Football    Actualisé le 04.02.2026 - 08:12