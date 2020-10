Shaqiri de retour comme titulaire

Xherdan Shaqiri fait son retour comme titulaire en équipe de Suisse. Vladimir Petkovic a choisi de le titulariser en soutien de Seferovic et Gavranovic contre l'Allemagne (20h45) en Ligue des nations.

Entré pour la dernière demi-heure lors de la défaite 1-0 en Espagne Shaqiri est donc titulaire pour la première fois depuis juin 2019 et la petite finale du Final Four au Portugal contre l'Angleterre (défaite aux tirs au but). Plus de seize mois plus tard, sa prestation sera particulièrement attendue dans une équipe qui n'a toujours pas gagné en 2020.

Pour défier l'Allemagne, Petkovic a semble-t-il choisi un 3-4-1-2. Par rapport à l'équipe alignée à Madrid, Steven Zuber prend la place de Loris Benito dans le couloir gauche, alors que ce sera Remo Freuler qui sera associé à Granit Xhaka. C'est donc Djibril Sow qui laisse donc sa place dans le onze à Shaqiri, pendant que Mario Gavranovic est aligné pour Admir Mehmedi.

Quant à la Mannschaft, Timo Werner fait son retour en tant que titulaire. Le quatuor du Bayern Munich (Neuer-Kimmich-Goretzka-Gnabry) est également aligné, lui qui était absent le mois dernier lors du 1-1 à Bâle.

Les compositions d'Allemagne-Suisse, coup d'envoi à 20h45:

Espagne: Neuer; Klostermann, Ginter, Rüdiger, Gosens; Kimmich, Kroos; Havertz, Goretzka, Gnabry; Werner.

Suisse: Sommer; Elvedi, Schär, Rodriguez; Widmer, Freuler, Xhaka, Zuber; Shaqiri; Seferovic, Gavranovic.

/ATS