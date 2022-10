Shaqiri à Lugano: rester en forme et se détendre

'En pleine forme et reposé', c'est ainsi que Xherdan Shaqiri veut arriver à la Coupe du monde au Qatar.

L'international helvétique a déclaré mercredi à Lugano, où il va se tenir en forme, qu'il était très confiant pour les semaines à venir, malgré le manque de compétition.

L'équipe de Suisse a dû trouver une solution pour Shaqiri après que son club, le Chicago Fire, a manqué les play-off. Il s'agit maintenant de se maintenir en forme avant de rejoindre le camp d'entraînement avec la sélection. 'Je suis content que nous ayons trouvé une solution. Il y avait quand même quelques obstacles', a déclaré Shaqiri lors d'une conférence de presse mardi en présence du directeur de l'équipe nationale Pierluigi Tami et de l'entraîneur de Lugano Mattia Croci-Torti.

Le fait que Chicago soit le club partenaire de Lugano a aidé à régler les problèmes d'assurances et à trouver une solution acceptable pour toutes les parties. Après une pause de deux semaines, avec entre autres quelques jours de plage au Mexique, un détour par Manchester et Bâle, Shaqiri est à Lugano depuis lundi.

'XS' s'entraîne une fois par jour avec le club tessinois de Super League jusqu'au 13 novembre. Il est toujours agréable de s'entraîner sous la direction d'un autre coach, car il y a toujours quelque chose de nouveau à apprendre. Le Bâlois n'a posé d'ailleurs aucune exigence. Et Croci-Torti a expliqué qu'il n'avait pas non plus donné d'instructions particulières à ses joueurs, par exemple en ce qui concerne la fermeté dans les duels avec leur hôte de marque.

Shaqiri a laissé entendre qu'il n'avait pas l'intention d'en faire trop au cours des prochaines semaines. Sa préparation en vue de la Coupe du monde comprend également une certaine récupération. 'Il est important que je me sente bien', a-t-il souligné. Il ne craint pas de manquer de compétition lors des matches: 'J'ai disputé suffisamment de rencontres cette année. Je ne vais rien désapprendre.'

En ce qui concerne la Coupe du monde qui débute le 20 novembre, il s'est montré prudent. 'Je veux regarder match par match', a-t-il déclaré en évoquant les objectifs de la Suisse. Nous devons d'abord passer le difficile premier tour, ensuite tout est possible. Nous pouvons être une équipe surprise de la Coupe du monde.'

/ATS