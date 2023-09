Servette renverse Lausanne en 2 minutes

Le derby de la peur sera peut-être celui du grand pardon pour le Servette FC ! Les Grenat ont cueilli une victoire sans prix devant le Lausanne-Sport samedi en Super League.

Au Stade de Genève devant 9023 spectateurs, les Servettiens se sont imposés 2-1 grâce à deux buts inscrits en l'espace de deux minutes par Miroslav Stevanovic (54e) et par Dereck Kutesa (56e). Menée au score à la pause sur une réussite d'Alvyn Sanches à la 39e, la formation de René Weiler a su rebondir alors que tous les feux étaient au rouge. Après sept matches sans le moindre succès en championnat, cette victoire peut la remettre sur les bons rails.

Sans Jérémy Frick blessé au dos mais avec pour la première fois au coup d'envoi le Camerounais Jérôme Onguene en défense centrale, les Grenat ont connu bien des tourments en première période. Une domination stérile face un adversaire qui avait fait le choix de laisser l'initiative à l'adversaire, l'extrême discrétion de la recrue phare Jérémy Guillemenot et les blessures de Steve Rouiller et d'Onguene laissaient présager le pire. Mais c'était sans compter sur ce supplément d'âme revenu presque par magie qui leur a permis de renverser le match. Et de regagner la ferveur de leur public.

Lausanne file du mauvais coton

Avec un point récolté lors de ses cinq derniers matches, Lausanne file vraiment du mauvais coton. Une place dans le top 6 semble bien illusoire pour le promu. Même s'ils ont eu leur chance lors de ce derby, les Vaudois accusent trop de manques pour regarder au-delà du maintien.

A Genève, les contreperformances de Rares Ilie et de Kaly Sene, deux des grandes promesses du mercato, traduisent une vérité: comme celle du Servette FC, la cellule de recrutement du Lausanne-Sport est loin d'être irréprochable. Le constat vaut également pour Ludovic Magnin avec des choix qui pourraient être un brin plus audacieux...

Marques brille

De l'audace, Martin Marques en a témoigné à Winterthour pour s'avancer comme l'un des grands artisans du succès 3-2 de Lugano. L'international M20 portugais a signé le 2-1 pour les Bianconeri sur un superbe enchaînement. Sans doute l'un des buts de l'année pour ce joueur de 19 ans formé au Sporting. Si Winterthour a concédé sa première défaite à domicile, le FC Lugano, victorieux 2-1 des Lausanne mercredi, a réalisé une belle opération comptable qui le hisse à la deuxième place provisoire du classement.

/ATS