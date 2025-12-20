Servette pour ne pas glisser, Sion déjà en pause

Servette doit signer un exploit samedi à Bâle pour conclure son mauvais début de saison sur ...
Servette pour ne pas glisser, Sion déjà en pause

Servette pour ne pas glisser, Sion déjà en pause

Photo: KEYSTONE/Pablo Gianinazzi

Servette doit signer un exploit samedi à Bâle pour conclure son mauvais début de saison sur une bonne note. Le FC Sion, qui devait accueillir Winterthour à Tourbillon, est déjà en pause.

En soirée (20h30), les Grenat auront la lourde tâche de défier Bâle au Joggeli. Les Rhénans, même inconstants, n'ont plus perdu en championnat depuis le 9 novembre face à Lugano. De son côté, le club entraîné par Jocelyn Gourvennec reste sur un revers 4-2 contre Lugano. Neuvièmes, les Grenat sont sous la menace de Lucerne et GC.

La trêve hivernale est arrivée plus tôt que prévu pour le FC Sion. La SFL a annoncé vendredi que son match prévu samedi face à Winterthour à Tourbillon était renvoyé à une date ultérieure. La raison? Un virus qui a décimé les rangs zurichois.

/ATS
 

Actualités suivantes

Un point pour le dernier match de l'année pour Xamax

Un point pour le dernier match de l'année pour Xamax

Football    Actualisé le 20.12.2025 - 01:57

Bellinzone reste en Challenge League

Bellinzone reste en Challenge League

Football    Actualisé le 19.12.2025 - 17:36

Super League: le match Sion - Winterthour renvoyé

Super League: le match Sion - Winterthour renvoyé

Football    Actualisé le 19.12.2025 - 16:20

Dennis Hediger confirmé comme coach par Zurich

Dennis Hediger confirmé comme coach par Zurich

Football    Actualisé le 19.12.2025 - 12:28

Articles les plus lus

La condamnation de l'ancien secrétaire de la FIFA est définitive

La condamnation de l'ancien secrétaire de la FIFA est définitive

Football    Actualisé le 19.12.2025 - 12:07

Dennis Hediger confirmé comme coach par Zurich

Dennis Hediger confirmé comme coach par Zurich

Football    Actualisé le 19.12.2025 - 12:28

Super League: le match Sion - Winterthour renvoyé

Super League: le match Sion - Winterthour renvoyé

Football    Actualisé le 19.12.2025 - 16:20

Bellinzone reste en Challenge League

Bellinzone reste en Challenge League

Football    Actualisé le 19.12.2025 - 17:36

Xamax veut finir l’année sur une bonne note

Xamax veut finir l’année sur une bonne note

Football    Actualisé le 19.12.2025 - 11:30

La condamnation de l'ancien secrétaire de la FIFA est définitive

La condamnation de l'ancien secrétaire de la FIFA est définitive

Football    Actualisé le 19.12.2025 - 12:07

Dennis Hediger confirmé comme coach par Zurich

Dennis Hediger confirmé comme coach par Zurich

Football    Actualisé le 19.12.2025 - 12:28

Super League: le match Sion - Winterthour renvoyé

Super League: le match Sion - Winterthour renvoyé

Football    Actualisé le 19.12.2025 - 16:20

Conference League: un succès de prestige pour le Lausanne-Sport

Conference League: un succès de prestige pour le Lausanne-Sport

Football    Actualisé le 18.12.2025 - 23:40

Lionel Tschudi siffle pour la dernière fois

Lionel Tschudi siffle pour la dernière fois

Football    Actualisé le 19.12.2025 - 11:20

Xamax veut finir l’année sur une bonne note

Xamax veut finir l’année sur une bonne note

Football    Actualisé le 19.12.2025 - 11:30

La condamnation de l'ancien secrétaire de la FIFA est définitive

La condamnation de l'ancien secrétaire de la FIFA est définitive

Football    Actualisé le 19.12.2025 - 12:07