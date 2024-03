Servette met la pression sur les Young Boys

Servette revient à un point des Young Boys ! Au Stade de Genève, les Grenat se sont imposés 2-0 devant le FC St. Gall pour entretenir leur fol espoir de remporter la Super League.

Devant 9187 spectateurs, les Grenat ont marqué par Timothé Cognat (13e) et par le joker Jérémy Guillemenot (84e) pour mettre la pression sur les Young Boys avant leur match de dimanche au Letzigrund face au FC Zurich. Cette victoire leur offre, par ailleurs, un matelas de dix points sur leurs adversaires du jour pour prendre une option sans doute décisive sur la défense de leur deuxième place de l’année dernière. Mais on le sait, l’objectif poursuivi est désormais bien plus ambitieux.

Même si St. Gall aurait pu revenir au score en seconde période, ce succès ne souffre aucune discussion. En première période, les Grenat ont développé un jeu parfois magnifique grâce notamment au brio de Keigo Tsunemoto, de Miroslav Stevanovic et de Timothé Cognat. Les trois hommes ont été, d’ailleurs, associés pour le premier but de toute beauté.

Avec cette victoire, la douce euphorique qui berce le Servette FC va encore s’amplifier. Les venues de Plzen jeudi en Conference League et de Lausanne dimanche prochain promettent encore de grands moments. Avec, on l’espère, derrière les joueurs un stade et une ville prêts à s’enflammer comme jamais.

Un point seulement pour le SLO

A la Pontaise, Stade Lausanne-Ouchy a sans doute laissé filer son dernier espoir d’échapper à la relégation directe. Les Vaudois ont dû se contenter d’un nul (1-1) contre les Grasshoppers pour accuser toujours plus de 10 points de retard sur le onzième.

Emmené par un Ismaël Gharbi souvent très bien inspiré, le SLO a eu l’infortune d’ 'inventer' un penalty qui a permis à Dorian Babunski d’ouvrir le score à la 10e. Le SLO égalisait à la 32e par Alban Ajdini sur un service magnifique de Gharbi. On devait en rester là malgré les efforts des deux équipes pour forcer la décision. Elles ne pouvaient, toutes les deux, vraiment pas se contenter de ce partage des points.

/ATS