Servette manque sa chance, Sion n'est pas mort

Un bon Servette est allé chercher le match nul (1-1) sur la pelouse du FC Zurich au cours de la 23e journée de Super League. De son côté, le FC Sion a vécu une petite embellie contre Lugano (1-1).

Les Genevois ont quitté le Letzigrund avec des regrets. Ils ont largement dominé les débats jusqu'au dernier quart d'heure. L'axe Mbabu - Stevanovic avait laissé entrevoir beaucoup de promesses au cours de la première demi-heure. Le meilleur Zurichois était alors le portier Brecher.

Les hommes d'Alain Geiger ont finalement ouvert la marque par Crivelli, qui a parfaitement coupé sur un centre de Cognat (73e). Une ouverture du score d'autant méritée que Kutesa avait touché la transversale à la 58e. Les Servettiens avaient alors tout dans les pieds pour faire la bonne opération du week-end au classement. Las, ils ont connu un dernier quart d'heure difficile. Le jeune Junior Ligue, qui venait d'entrer en jeu, a réussi une frappe imparable pour Frick (78e).

La fin de la partie a été clairement à l'avantage des champions en titre. Mais ils n'ont pu concrétiser leurs chances.

Constantin sort Balotelli

Les matches passent et le FC Sion promène toujours son spleen. du moins jusqu'au but de Sion à la 66e minute. Après une première mi-temps lénifiante, Christian Constantin, le coach par intérim du club valaisan, a décidé de sortir Mario Balotelli et Wylan Cyprien à la mi-temps. Les deux hommes erraient comme des âmes en peine sur le terrain alors que les Tessinois avaient ouvert la marque par Doumbia (34e). Un arrêt miraculeux de Lindner (38e) avait permis aux Valaisans de n'être menés que d'un but à la pause.

Suite à un coup franc sur la gauche de Ziegler, Sio a pu marquer de la tête de manière imparable. Les Tessinois inscrivaient un deuxième but par Aliseda à la 86e, mais la VAR a fait annuler cette réussite pour un hors-jeu. Ce point permet aux Sédunois de quitter la dernière place en dépassant Winterthour. Ils n'ont, toutefois pas gagné, depuis le 15 octobre ou onze matches de Championnat.

