Servette gagne encore sans encaisser

Servette remonte à la 8e place à l'issue de de la 32e journée de Super League. Les Genevois ont battu Lucerne 3-0 à la Praille.

Les Grenat ont su faire la différence autour de la mi-temps. C'est tout d'abord Stevanovic qui a inscrit de la tête le 1-0 à la 40e. Puis au retour des vestiaires, les joueurs de Gourvennec n'ont pas traîné pour planter le 2-0 par Cognat après une très jolie triangulation et une belle finition (46e).

Le SFC serait certainement bien plus heureux de cette victoire sans la sortie sur blessure du gardien Joël Mall, touché sur l'une des rares offensives lucernoises après le but de Cognat. Le gardien chypriote a dévié l'envoi d'Oscar Kabwit, mais l'attaquant congolais a percuté le portier après son tir.

Le jeu fut arrêté pendant plusieurs minutes et c'est Jérémy Frick qui a pris place dans les buts genevois. Lucerne a logiquement poussé, même timidement, et Servette a trouvé une troisième fois la faille par Junior Kadile à la 97e. Comme depuis son arrivée, le Français est l'un des rayons de soleil côté grenat. Après le 5-0 contre GC, le SFC a de nouveau marqué sans encaisser.

Dans le dernier match de cette journée, St-Gall s'est imposé 2-1 contre Zurich. Vogt a inscrit le but décisif à la 76e pour les Brodeurs.

/ATS