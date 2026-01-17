Servette et Sion en lice

La 20e journée de Super League se termine dimanche avec Servette qui reçoit Zurich et Sion ...
Servette et Sion en lice

Servette et Sion en lice

Photo: KEYSTONE/ABYGAEL VIRET

La 20e journée de Super League se termine dimanche avec Servette qui reçoit Zurich et Sion en déplacement à Bâle. Le leader Thoune sera lui à GC.

Dominé par Lausanne, Servette doit se reprendre. Les Genevois n'ont plus gagné depuis le 6 décembre et un déplacement à Zurich pour y affronter GC. Cette fois, la troupe de Gourvennec accueille Zurich qui n'a lui aussi plus gagné depuis le 6 décembre. Les Zurichois possèdent 24 points, soit quatre de plus que les Grenat, 10es au classement.

Comme le LS, Sion a commencé 2026 de la bonne manière avec un succès 2-0 sur Winterthour. Les Sédunois font cette fois le voyage de Bâle qui possède deux points de plus au classement. L'équipe de Ludovic Magnin n'a plus connu la défaite en championnat depuis le 9 novembre. Et sans la Coupe d'Europe, les Rhénans pourront se concentrer sur la Super League.

Le dernier match oppose GC à Thoune. Le surprenant leader du championnat va certainement chercher à maintenir sa position chez le 11e.

/ATS
 

