Servette à pleines dents dans la Coupe d'Europe

René Weiler et les Servettiens mordront ce jeudi à 18h45 à pleines dents cette rencontre 'historique' de Ligue Europa contre le Slavia Prague.

'La pression ? Lorsque nous avons le bonheur de disputer le premier match en phase de poules de l’histoire du club, elle n’existe pas !' Le message de Weiler est clair.

Porté par près de 20'000 spectateurs, le Servette FC entend déjouer les pronostics face à un adversaire qui a cueilli 22 points sur 24 dans son championnat et qui a disputé les quarts de finale de l’Europa League en 2021 et de la Conference League en 2022.

'Nous aurons en face de nous une équipe très physique et en pleine confiance. Mais je crois en nos chances, affirme René Weiler. Je sens l’équipe en progrès. Je la crois capable d’agir et ne pas être simplement dans la réaction. Nous avons aussi le devoir de montrer quelque chose au public.' Un public, même s'il n'est pas - encore ? - habité par la même ferveur que celui du Wankdorf mardi soir, qui avait joué pleinement son rôle devant Genk et les Glasgow Rangers.

Un nouveau système

Samedi lors du succès 4-1 à Bulle en Coupe de Suisse, René Weiler avait dessiné une équipe en 4-2-3-1 avec Alexis Antunes en soutien direct de Chris Bedia dans un rôle de 9,5. Tout indique que le Zurichois reconduira le même système et les mêmes hommes face au Slavia Prague. 'Je perçois le potentiel de mes joueurs. Je constate aussi que certains, aussi, n’ont pas le niveau qu’ils devraient avoir', glisse-t-il sans doute à l’adresse de Nicolas Vouilloz et de Jérémy Guillemenot.

Le défenseur n’a pas été convoqué pour le match de jeudi alors que l’attaquant, la recrue phare du mercato, se retrouve désormais au bout du banc des remplaçants. Les deux anciens internationaux M21 risquent de rester encore longtemps dans la bordure avec un entraîneur qui revendique toute liberté dans ses choix même s’ils vont à l’encontre de deux joueurs formés au club.

Jérémy Frick no 1

Genevois jusqu’au bout des ongles au même titre que Vouilloz et Guillemenot, Jérémy Frick retrouvera, en revanche, sa place de titulaire dans la cage. Blessé lors du match retour à Genk, le capitaine n’a, à entendre René Weiler, jamais eu à douter sur son statut malgré l’intérim jugé réussi de Joël Mall.

Même si les bookmakers placent le Slavia Prague à la deuxième place du groupe derrière la Roma mais devant le Sheriff Tiraspol et le Servette FC, le rappel d’un passé plus ou moins lointain autorise un certain optimisme. En 2016, René Weiler, alors à la tête d’Anderlecht, avait éliminé le Slavia en barrage de l’Europa League. Quinze ans plus tôt, le Servette FC, qui était dirigé par Lucien Favre, avait sorti les Pragois au premier tour de la Coupe de l’UEFA grâce à une victoire 1-0 dans un match aller à Genève suivi par seulement 5286 spectateurs. Ce jeudi, ils seront quatre fois plus nombreux avec le secret espoir de vivre un scénario identique à celui du 20 septembre 2021 qui avait parfaitement lancé la dernière grande campagne européenne du Servette FC.

/ATS