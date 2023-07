Servette FC: il y avait la place pour gagner

'Nous méritions de gagner', affirme sans détouer René Weiler. L'entraîneur du Servette FC tenait toutefois à saluer la performance de son équipe.

'Nous avons eu les occasions pour l'emporter. Je suis très satisfait de la prestation de mon équipe, lâche-t-il. Elle a bien joué avec le ballon. Sans le ballon aussi. Il y avait de l'agressivité dans les duels. Mais en face, il y avait aussi une grande équipe. Genk a porté le danger à chaque fois que le ballon était en sa possession.'

René Weiler annonce la couleur pour le match retour. 'Nous ne le jouerons pas de la même manière que ce soir, glisse-t-il. Genk non plus d'ailleurs.' Le Servette FC sera très certainement un brin plus calculateur en Belgique. 'Cela va être assez dur...', résume l'entraîneur.

'Notre solidarité fut la clé ce soir', se félicite pour sa part le buteur Steve Rouiller. Le Valaisan veut croire que la moitié du chemin a été parcourue. 'Nous n'avons pas à rougir de notre performance ce soir. Elle nous donne de l'espoir pour le match retour, dit-il. Nous passerons si nous nous montrons plus précis dans le dernier geste.' Comme son entraîneur, Steve Rouiller a le sentiment que le Servette FC méritait mieux que ce 1-1. Qui ne l'élimine toutefois pas au coup d'envoi du match retour.

Steve Rouiller reconnait que le Servette FC de René Weiler joue un autre football que celui d'Alain Geiger. 'Il est fait effectivement de beaucoup de courses, dit-il. Mais il reste encore bien des choses à peaufiner.' Le plus vite sera le mieux.

/ATS