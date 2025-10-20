Servette Chênois solide leader en Women's Super League

Chaque lundi, Keystone-ATS fait le point sur l'actualité du football féminin, de la Women's Super League aux performances des joueuses de l'équipe de Suisse évoluant à l'étranger.

Women's Super League

LE MATCH DE LA SEMAINE. Le deuxième qui reçoit le premier, on ne pouvait pas rêver mieux comme match au sommet. La partie a tenu ses promesses. Servette Chênois a confirmé sa domination en s'imposant 3-2 à Zurich face à Grasshopper. Les Sauterelles ont mené deux fois, mais les Genevoises ont chaque fois égalisé avant de l'emporter au bout des arrêts de jeu grâce à une tête de Lumbardha Misini.

LE BUT DE LA JOURNEE. Le 1-1 inscrit par Therese Simonsson pour Servette Chênois au terme d'une magnifique action collective a ravi les observateurs. Tout a été superbe, de l'origine - une talonnade de Misini - à la conclusion.

SITUATION AU CLASSEMENT. Servette Chênois reste la seule équipe invaincue après huit matches. Son avance sur GC se monte désormais à six points. Saint-Gall accuse sept longueurs de retard alors que Bâle et les Young Boys sont à huit points de la tête.

LA SUITE. Le championnat sera en pause lors des deux prochaines semaines, réservées aux équipes nationales. La Suisse disputera ses deux premières rencontres - amicales - depuis l'Euro. Elle recevra le Canada vendredi à Lucerne avant d'aller affronter l'Ecosse à Dunfermline mardi prochain. La Women's Super League reprendra ses droits le 1er novembre.

Les Suissesses à l'étranger

ALLEMAGNE. Le SC Fribourg et sa délégation suisse ont subi un revers étonnant 3-2 à Nuremberg, malgré le deuxième but de la saison de la jeune Leela Egli (18 ans). Mauvaise journée pour Elvira Herzog dans le but de Leipzig: elle a été battue à cinq reprises et s'est blessée en prime face à Union Berlin. La gardienne a dû déclarer forfait pour le rassemblement de l'équipe de Suisse. Irina Fuchs (Cologne) a été appelée à sa place: elle aussi a encaissé cinq buts ce week-end, face au leader Bayern Munich.

ITALIE. La Juventus a fêté son premier succès de la saison lors de la 3e journée, s'imposant 1-0 à Rome contre la Lazio. Viola Calligaris a joué tout le match alors que Lia Wälti est entrée pour les 20 dernières minutes. L'AS Rome, avec Alayah Pilgrim dès la 61e, a remporté 3-1 le match au sommet à Naples et est en tête avec le maximum de points.

Le chiffre de la semaine

Therese Simonsson a inscrit 9 des 22 buts de Servette Chênois cette saison. La Suédoise est en feu depuis le début de l'exercice. La saison dernière, en 27 matches toutes compétitions confondues, elle n'avait marqué qu'une fois.

