Servette Chênois à 90 minutes du titre en Women's Super League

Victorieuses 2-1 à l'aller, les joueuses de Servette Chênois peuvent remporter un troisième ...
Servette Chênois à 90 minutes du titre en Women's Super League

Servette Chênois à 90 minutes du titre en Women's Super League

Photo: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI

Victorieuses 2-1 à l'aller, les joueuses de Servette Chênois peuvent remporter un troisième sacre national vendredi contre YB (19h00). Un adversaire contre qui elles n'ont plus perdu depuis 2019.

Les Bernoises devront réaliser l'impossible dans cette finale retour de Women's Super League, puisque leur dernière victoire face aux Servettiennes remonte à août 2019. Mais le penalty transformé par Maja Jelcic lundi en fin de match a permis aux championnes de Suisse en titre de garder l'espoir d'une 'remontada'.

'C'était extrêmement important', a déclaré la Bernoise Giulia Schlup après la défaite subie au Wankdorf. 'Nous savons que nous sommes toujours dans le coup.'

Servette Chênois invaincu à domicile

Menées 2-0 après un doublé de la Suédoise Therese Simonsson, les joueuses en jaune et noir n'ont pas eu beaucoup d'occasions de marquer lundi après-midi. Si elles livrent une performance similaire, les Servettiennes devraient pouvoir décrocher leur troisième titre après ceux de 2021 et 2024.

Un fait parle tout de même en faveur des Bernoises. L'année dernière, elles avaient également perdu le match aller contre Grasshopper, avant d'arracher des prolongations au retour et de s'imposer aux tirs au but.

Il convient toutefois de rappeler que le match retour s'était déroulé dans la capitale. Et surtout: Servette Chênoise dégage jusqu'ici une impression de grande stabilité. Les Genevoises n'ont d'ailleurs perdu aucun match à domicile cette saison...

/ATS
 

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