Serie A: l'AC Milan bat Naples et devient leader

L'AC Milan a infligé à Naples sa première défaite de la saison. Lors de la 5e journée de Serie A, les rossoneri ont battu les champions en titre 2-1 à San Siro.

Les Milanais ont pris l'ascendant en première mi-temps grâce à des réussites de Saelemaekers (3e) et Pulisic (31e). L'expulsion d'Estupinan (58e) a relancé les visiteurs, qui ont réduit l'écart sur un penalty consécutif transformé par De Bruyne (60e).

Zachary Athekame est entré en jeu à la 69e pour aider les rossoneri à conserver leur avantage. Au classement, l'AC Milan, Naples et l'AS Rome comptent 12 points. La Juventus suit à une longueur.

/ATS