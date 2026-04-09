Sandro Schärer sélectionné pour la Coupe du monde

L'arbitre suisse Sandro Schärer arbitrera des matches de la Coupe du monde 2026 en Amérique ...
Sandro Schärer sélectionné pour la Coupe du monde

Sandro Schärer sélectionné pour la Coupe du monde

Photo: KEYSTONE/EPA/ANTONIO COTRIM

L'arbitre suisse Sandro Schärer arbitrera des matches de la Coupe du monde 2026 en Amérique du Nord (11 juin-19 juillet). Le Schwytzois de 37 ans fait partie des 52 arbitres sélectionnés par la FIFA.

Sandro Schärer vivra donc son deuxième tournoi international après l'Euro 2024, lors duquel il avait arbitré deux matches (Slovénie - Danemark et Géorgie - Portugal). Il sera accompagné du Genevois Stéphane De Almeida (arbitre assistant) et de l'Argovien Fedayi San (arbitre VAR).

Cette nomination vient mettre fin à une disette de seize ans. Sandro Schärer sera en effet le premier Suisse à arbitrer en phase de finale d'une Coupe du monde depuis Massimo Busacca, qui avait officié aux éditions 2006 (trois matches) et 2010 (un match).

/ATS
 

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