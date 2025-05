Sandrine Mauron ne pense pas encore trop à l'Euro

Avant de disputer 'son' Euro à domicile cet été, la Suisse doit sauver sa place dans l'élite de la Ligue des nations. La Vaudoise Sandrine Mauron est pleinement concentrée sur cette tâche.

'On est assez professionnelles pour ne pas brûler les étapes. On a les yeux fixés sur ces deux matches contre la France (réd: vendredi 30 mai à Nancy) et la Norvège (mardi 3 juin à Sion). Il y a six points à aller chercher', a déclaré la milieu de terrain lundi lors d'un point presse à Saillon (VS), où l'équipe de Suisse a entamé son rassemblement.

Dernière de son groupe avec respectivement un et deux points de retard sur l'Islande et la Norvège, la Suisse n'a plus le droit à l'erreur si elle entend conserver son rang en Ligue A et continuer à affronter régulièrement les meilleures équipes du continent.

'Concurrence élevée'

'Disputer des matches à enjeu, c'est une bonne façon de se préparer à cet Euro auquel on pense évidemment, mais qui reste assez loin', a déclaré la joueuse de 28 ans, qui n'avait pas été appelée lors de la dernière trêve internationale, lors de laquelle la Suisse avait été battue par la France à Saint-Gall (2-0) et fait match nul en Islande (3-3).

'La concurrence à mon poste est élevée mais je me sens en forme. Ce sera à la sélectionneuse de décider qui sera sur le terrain', a ajouté Mauron. La femme aux 44 sélections (2 buts) se réjouit surtout d'affronter la Norvège en Suisse, un peu plus d'un mois avant de retrouver les Scandinaves lors du match d'ouverture de l'Euro le 2 juillet.

'C'est sûrement un plus de pouvoir les défier chez nous, histoire de leur donner un peu d'appréhension avant ce grand rendez-vous à Bâle', a souligné la native d'Yverdon. Un succès face aux Norvégiennes mardi prochain à Sion lancerait en effet une dynamique positive pour l'équipe de Suisse.

Un nouveau club

Cela permettrait également aux joueuses de Pia Sundhage de retrouver de la confiance après un début de Ligue des nations poussif, ponctué de deux nuls (0-0 et 3-3 contre l'Islande) et deux défaites (2-0 face à la France, 2-1 en Norvège).

Sandrine Mauron a en tout cas de la motivation à revendre après une fin de saison décevante avec Servette Chênois. 'Ca ne s'est pas terminé comme je l'aurais voulu', a lâché la Vaudoise, qui va désormais quitter le club grenat pour en rejoindre un autre. On saura dans 'quelques semaines' où elle évoluera la saison prochaine.

/ATS