Saibari s'engage avec le Bayern jusqu'en 2031

Ismael Saibari s'est engagé pour cinq ans soit jusqu'à l'été 2031 avec le Bayern, a annoncé ...
Saibari s'engage avec le Bayern jusqu'en 2031

Saibari s'engage avec le Bayern jusqu'en 2031

Photo: KEYSTONE/EPA EFE/MIGUEL SIERRA

Ismael Saibari s'est engagé pour cinq ans soit jusqu'à l'été 2031 avec le Bayern, a annoncé mercredi le club munichois qui officialise son premier transfert estival.

L'international marocain est l'une des révélations du Mondial 2026 avec les Lions de l'Atlas.

'Depuis tout petit, on rêve de signer un contrat dans un club comme le Bayern. (...) Le Bayern joue chaque saison les plus grands titres comme la Ligue des champions, et je souhaite gagner autant de titres que possible', a souligné le milieu de terrain, cité dans un communiqué du 'Rekordmeister'.

Ismael Saibari (25 ans) a marqué trois buts dont un contre le Brésil lors de la phase de groupes, tout en étant décisif contre les Pays-Bas dans la séance de tirs au but lors de la qualification pour les 8es de finale. Le montant du transfert du PSV Eindhoven au Bayern n'a pas été communiqué. Mais selon les médias allemands et néerlandais, il s'élèverait autour de 50 millions d'euros.

/ATS
 

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